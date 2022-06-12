إنريكي يرشح منتخبين للفوز بكأس العالم

السومرية نيوز - رياضة



اعترف مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، قبل مواجهة التشيك اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية، بأن فريقه يجب أن يتحسن في النواحي الدفاعية، ويصبح أكثر فعالية في الهجوم.



واعتبر إنريكي أن الأرجنتين والبرازيل هما الأوفر حظا بفارق كبير عن باقي المنافسين للفوز بالمونديال.

ولم يكشف لويس إنريكي عما إذا كان سيجري تغييرات في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم،لكنه اعتبر أن طريقته في التدوير بين اللاعبين، هي أفضل طريقة للاستفادة من مجهودهم.

وفتح إنريكي الباب أمام عودة المهاجم أنسو فاتي، الذي لم يلعب بعد في البطولة، قائلا :"كنت أود رؤيته يلعب، وأن أقف على مستواه، هو على ما يرام ويتعافى بشكل جيد، لكنه لم يصل بعد لقمة مستواه".

وأكد إنريكي أنه " ليس في عجلة من أمره، لاستعادة جهود لاعب برشلونة".

وانتقل إنريكي لمستوى المنتخب الإسباني، حيث دافع عن الفريق في وجه الانتقادات، بعد التعادل (1-1) مع البرتغال، ثم (2-2) مع التشيك، وتحقيق الفوز (0-1) على سويسرا.

وقال إنريكي :"يجب أن ننظر للأمور كما هي، إذا كان أحدهم يعتقد أننا سنفوز في جميع المباريات 6-0 فهو مخطئ، لكننا فريق يستطيع مواجهة أي منافس".