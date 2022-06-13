زاخو والكرخ إلى نصف نهائي كأس العراق
تأهل فريقا زاخو والكرخ، إلى نصف نهائي كأس العراق، بعد تغلبهما على فريقي مصافي الجنوب وأربيل، ضمن مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم الاثنين.
وهزم زاخو فريق مصافي الجنوب بهدفين نظيفين، فيما فريق الكرخ انتصر بركلات الترجيح (5 – 3) على أربيل بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).
ويوم أمس، تأهل نادي الكهرباء إلى الدور نصف نهائي كأس العراق، على حساب أمانة بغداد بركلات الترجيح (4-2).
وتجري في الساعة الثامنة من مساء اليوم، مباراة القمة بين الزوراء والقوة الجوية لتحدد الفريق الرابع المتأهل إلى نصف النهائي.