زاخو والكرخ إلى نصف نهائي كأس العراق

وهزم زاخو فريق مصافي الجنوب بهدفين نظيفين، فيما فريق الكرخ انتصر بركلات الترجيح (5 – 3) على أربيل بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).ويوم أمس، تأهل نادي الكهرباء إلى الدور نصف نهائي كأس العراق، على حساب أمانة بغداد بركلات الترجيح (4-2).وتجري في الساعة الثامنة من مساء اليوم، مباراة القمة بين الزوراء والقوة الجوية لتحدد الفريق الرابع المتأهل إلى نصف النهائي.