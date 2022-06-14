5 أشياء رافقت مواجهة الزوراء والجوية في كأس العراق

تمكن فريق الزوراء من العبور إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العراق؛ بتفوقه 2-1 على غريمه القوة الجوية. منح صفاء هادي التقدم للجوية عند الدقيقة 7 من زمن المباراة, وفي الدقيقة 64 عادل الزوراء الكفتين من خلال النيران الصديقة، وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق، نجح البديل أحمد سرتيب في تقديم كرة على طبق من ذهب لزميله مازن فياض الذي أودعها في الشباك، معلناً فوز الزوراء 2-1.وبهذه النتيجة، سيلاقي الفريق الجوي نظيره الكرخ من أجل مقعد في نهائي البطولة, فيما يلتقي في الطرف الآخر بنصف النهائي فريق الكهرباء بزاخو.رفض لاعب القوة الجوية، صفاء هادي، الاحتفال بعد هزه شباك فريقه السابق الزوراء، مقدماً الاعتذار لجماهير النوارس البيضاء، في مشهد يجسّد احترام هادي للنادي الذي مثله في المواسم السابقة.فشل الجزائري لهواري طويل، محترف الزوراء، في استغلال الفرص التي أتيحت له في شوطي المباراة، وتحديداً في الشوط الأول، حيث أضاع 3 فرص محققة للتسجيل، وأخرجه المدرب أيوب أوديشو قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، وأشرك محله أحمد رتيب، صانع هدف النصر لكتيبة النوارس البيضاء.شهد ملعب "الشعب الدولي"، الذي أقيمت على أرضيته مواجهة الغريمين الزوراء والقوة الجوية هذا الاثنين 13 يونيو، استذكار الراحل مؤيد البدري، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم سابقا، ومقدم برنامج الرياضة في أسبوع المعروف في العراق، والذي توفي السبت 11 يونيو في اسكتلندا.وفي مشهد آخر، رفعت جماهير القوة الجوية رسالة احتجاج واضحة لإدارة النادي على خلفية المشاكل الإدارية الأخيرة، وكتب المشجعون: "قاتلنا من أجل الشعار، وهناك من عمل على تقسيم الدار".يعتبر الحضور الجماهيري للقاء الزوراء والقوة الجوية هو الأعلى هذا الموسم، حيث قُدر عدد الحاضرين في المدرجات بأكثر من 30 ألف مشجع، وتم توزيع أنصار الفريقين على قسمي الملعب، خاصة أن لقب هذه المسابقة مثّل الأمل الوحيد لقطبي الكرة العراقية، بعد أن حسم الشرطة لقب الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم.