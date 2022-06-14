Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصدر بالفتح: تصريحات الموسوي لا تمثل التحالف ولا تعبر عن سياسته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

5 أشياء رافقت مواجهة الزوراء والجوية في كأس العراق

رياضة

2022-06-14 | 02:34
5 أشياء رافقت مواجهة الزوراء والجوية في كأس العراق
767 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
عرفت مباراة الزوراء والقوة الجوية، الاثنين 13 يونيو/ حزيران، في ربع نهائي كأس العراق، العديد من الأشياء التي تستحق التوقف عندها.

النوارس تهزم الصقور
تمكن فريق الزوراء من العبور إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العراق؛ بتفوقه 2-1 على غريمه القوة الجوية. منح صفاء هادي التقدم للجوية عند الدقيقة 7 من زمن المباراة, وفي الدقيقة 64 عادل الزوراء الكفتين من خلال النيران الصديقة، وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق، نجح البديل أحمد سرتيب في تقديم كرة على طبق من ذهب لزميله مازن فياض الذي أودعها في الشباك، معلناً فوز الزوراء 2-1.

وبهذه النتيجة، سيلاقي الفريق الجوي نظيره الكرخ من أجل مقعد في نهائي البطولة, فيما يلتقي في الطرف الآخر بنصف النهائي فريق الكهرباء بزاخو.

لاعب القوة الجوية صفاء هادي يرفض الاحتفال
رفض لاعب القوة الجوية، صفاء هادي، الاحتفال بعد هزه شباك فريقه السابق الزوراء، مقدماً الاعتذار لجماهير النوارس البيضاء، في مشهد يجسّد احترام هادي للنادي الذي مثله في المواسم السابقة.

محترف الزوراء لهواري طويل لا يسجل
فشل الجزائري لهواري طويل، محترف الزوراء، في استغلال الفرص التي أتيحت له في شوطي المباراة، وتحديداً في الشوط الأول، حيث أضاع 3 فرص محققة للتسجيل، وأخرجه المدرب أيوب أوديشو قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، وأشرك محله أحمد رتيب، صانع هدف النصر لكتيبة النوارس البيضاء.

استذكار واستنكار في ملعب الشعب
شهد ملعب "الشعب الدولي"، الذي أقيمت على أرضيته مواجهة الغريمين الزوراء والقوة الجوية هذا الاثنين 13 يونيو، استذكار الراحل مؤيد البدري، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم سابقا، ومقدم برنامج الرياضة في أسبوع المعروف في العراق، والذي توفي السبت 11 يونيو في اسكتلندا.

وفي مشهد آخر، رفعت جماهير القوة الجوية رسالة احتجاج واضحة لإدارة النادي على خلفية المشاكل الإدارية الأخيرة، وكتب المشجعون: "قاتلنا من أجل الشعار، وهناك من عمل على تقسيم الدار".

حضور جماهيري غفير
يعتبر الحضور الجماهيري للقاء الزوراء والقوة الجوية هو الأعلى هذا الموسم، حيث قُدر عدد الحاضرين في المدرجات بأكثر من 30 ألف مشجع، وتم توزيع أنصار الفريقين على قسمي الملعب، خاصة أن لقب هذه المسابقة مثّل الأمل الوحيد لقطبي الكرة العراقية، بعد أن حسم الشرطة لقب الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
أول تعليق للعذاري بعد تقديم استقالات النواب الصدريين
20.32%
15:37 | 2022-06-12
أول تعليق للعذاري بعد تقديم استقالات النواب الصدريين
15:37 | 2022-06-12
أمانة بغداد تنوه لقطع الماء عن 10 محلات سكنية في العاصمة
19.11%
02:49 | 2022-06-13
أمانة بغداد تنوه لقطع الماء عن 10 محلات سكنية في العاصمة
02:49 | 2022-06-13
لهذا السبب.. الصدر &quot;يطرد&quot; شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة)
17.36%
05:50 | 2022-06-13
لهذا السبب.. الصدر "يطرد" شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة)
05:50 | 2022-06-13
بعد عاصفة اليوم.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
16.86%
03:02 | 2022-06-13
بعد عاصفة اليوم.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
03:02 | 2022-06-13
أول موقف رسمي من الإطار التنسيقي عقب استقالة الصدريين
13.32%
13:04 | 2022-06-13
أول موقف رسمي من الإطار التنسيقي عقب استقالة الصدريين
13:04 | 2022-06-13
الانواء توضح تفاصيل العاصفة الترابية المرتقبة
13.04%
09:38 | 2022-06-12
الانواء توضح تفاصيل العاصفة الترابية المرتقبة
09:38 | 2022-06-12
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مراقبون: لا حكومة من دون الصدر
Play
مراقبون: لا حكومة من دون الصدر
06:05 | 2022-06-14
بعد تهديدات بازالة مصدر رزقها السومرية ترافق نور لحل قضيتها
Play
بعد تهديدات بازالة مصدر رزقها السومرية ترافق نور لحل قضيتها
05:58 | 2022-06-14
بالفيديو.. استقبال حجاج العراق في السعودية بالورود وأنشودة
Play
بالفيديو.. استقبال حجاج العراق في السعودية بالورود وأنشودة "طلع البدر علينا"
05:42 | 2022-06-14
هيئة الضرائب تلغي اجراءات متعلقة بعمل المراقبين ‎‎
Play
هيئة الضرائب تلغي اجراءات متعلقة بعمل المراقبين ‎‎
05:57 | 2022-06-13
الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎
Play
الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎
04:53 | 2022-06-13
مبادرة بارزاني: تأجلت وربما لن يعلن عنها ‎‎
Play
مبادرة بارزاني: تأجلت وربما لن يعلن عنها ‎‎
03:23 | 2022-06-13
الحلبوسي يوافق على استقالة نواب الكتلة الصدرية
Play
الحلبوسي يوافق على استقالة نواب الكتلة الصدرية
13:10 | 2022-06-12
بغداد... تفاصيل جديدة عن حريق سوق
Play
بغداد... تفاصيل جديدة عن حريق سوق "البالة" الضخم (فيديو)
09:25 | 2022-06-11
اندلاع حريق كبير داخل سوق في بغداد
Play
اندلاع حريق كبير داخل سوق في بغداد
08:35 | 2022-06-11
بالفيديو: تذمر المواطنين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي‎‎
Play
بالفيديو: تذمر المواطنين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي‎‎
07:00 | 2022-06-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.