سواريز يعرض خدماته على نادي إيطالي

وينتهي تعاقد سواريز مع أتلتيكو في 30 حزيران الجاري، وأعلن النادي الإسباني رحيله بشكل رسمي.ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن سواريز عرض خدماته كصفقة مجانية على يوفنتوس، خلال الأيام الأخيرة.وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن الصفقة صعبة، بسبب راتب سواريز البالغ 5 ملايين يورو، كما أن يوفنتوس ما زال يعمل على صفقتي آنخيل دي ماريا وفيليب كوستيتش في الهجوم.وأوضحت "سبورت ميدياست" أن يوفنتوس لم يتخل حتى الآن عن ألفارو موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد.وذكرت الشبكة الإيطالية أنه في حالة عدم انضمام سواريز إلى يوفنتوس، قد ينتقل إلى لاتسيو أو فيورنتينا.وكان سواريز على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس في أيلول 2020، لكن الواقعة الشهيرة بتسريب اختبارات الجنسية الإيطالية له، أفشلت الصفقة.