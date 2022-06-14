هزيمة ثقيلة للمنتخب المصري امام كوريا الجنوبية

وقدم منتخب الفراعنة عرضا هزيلا، وسقط في فخ الأخطاء الدفاعية المكررة التي دفع ثمنها باستقبال 4 أهداف في شباك حارسه محمد الشناوي.وأحرز رباعية منتخب كوريا كل من هوانج يي جو، وكيم جون يون، وتشو جي سانج، وكون تشانج هون، في الدقائق 16، 23، 85، و90 على الترتيب، بينما سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 38.وبهذه النتيجة تتواصل معاناة المنتخب المصري مع مدربه الجديد إيهاب جلال، الذي تعرض لانتقادات لاذعة قبل أيام بعد سقوط "الفراعنة" المدو أمام إثيوبيا 0-2 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.