كاظم: وزارة الشباب والرياضة لم تعترف باللجنة المؤقتة لنادي القوة الجوية

وقال كاظم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قرار قائد القوة الجوية بتشكيل لجنة مؤقتة يتعارض مع قانون الاندية الخاص بالانتخابات لافتا ان الهيئة العامة هي صاحبة القرار في طرح الثقة عن أعضاء الإدارة لكونها السلطة العليا".واضاف ان "على قائد القوة الجوية اتخاذ الخطوات التي تنسجم مع القوانيين الخاصة في انتخابات الاندية ودعوة الهيئة العامة لاجتماع طارئ لمناقشة اسباب حل إدارة الجوية".يذكر أن النادي يبدأ التحضير لإجراء انتخابات جديدة خلال المرحلة المقبلة.