الشرطة يجدد عقد مدربه مؤمن سليمان

وقال النادي في بيان مقتضب انه "تم تجديد عقد المدرب المصري مؤمن سليمان لموسم آخر، ومنحه الضوء الأخضر للإشراف على التعاقدات الجديدة".وقاد سليمان فريق الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الجاري قبل نهايته بـ 7 جولات.وتنتظر الشرطة مباراة مهمة ضد الزوراء، السبت المقبل، ستشهد احتفالية التتويج واستلام درع الدوري قبل نهايته بجولتين.وحقق سليمان هذا الموسم عدة أرقام قياسية مع الكتيبة الخضراء، إذ نجح في بلوغ الصدارة بـ 27 انتصارا، و5 تعادلات، كما يعد الأقل خسارة بـ 3 هزائم فقط.وتعرض الشرطة لخسارتين من الـ 3 بعد ضمان التتويج باللقب.ويأتي هذا القرار من قبل إدارة نادي الشرطة، في خطوة تحفيزية للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء ديربي بغداد أمام الزوراء، المتوقع أن يحظى بمتابعة جماهيرية غفيرة، لتكريم سليمان ونجومه بعد الإنجاز الكبير بالظفر باللقب المحلي السادس.