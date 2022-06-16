اتحاد الكرة يقرر إيقاف تنفيذ العقوبة بحق القوة الجوية

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، إيقاف تنفيذ العقوبة بحق القوة الجوية.

وقال الاتحاد في بيان، إن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم اجتمعت، اليوم، وناقشت طلبَ مُراجعة القرارِ المُقدم من الأمانةِ العامّة لاتحادِ الكرة بشأنِ قرار لجنةِ الانضباط المُرقم 117 في ٢٠٢٢/٦/١٦ والخاصّ بمباراةِ فريقي القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ (١٣/٦/٢٠٢٢) ضمن الدورِ ربع النهائيّ لبطولةِ كأس العراق، وذلك لظهورِ أدلةٍ جديدةٍ في القضيةِ واجِبة النظر وفق المادة ١/١٣٣ انضباط".

وأضاف البيان "اطلعت اللجنةُ على مُحتوياتِ القرص المُدمج المُقدم مع الطلبِ، وتبينَ للجنة أن هناك حالاتٍ وأدلةً جديدةً واجبة النظر لم تكن مُتوفرةً للجنةِ عند صُدورِ القرار، فقررت اللجنةُ قبولَ الطلب، وقَضتْ إيقاف تَنفيذ العُقوبَة الصادرة بحقِ نادي القوة الجويّة الوارِدة في القرارِ 117 في ٢٠٢٢/٦/١٦ لحِين الاطلاعِ على جميع الأدلةِ والحالاتِ التي حدثت في المُباراة".

وقرّرت اللجنة وفق البيان "استضافةَ مُشرف المباراة والمُنسق الأمنيّ للمباراةِ يوم الاثنين المُوافق (٢٠/٦/٢٠٢٢) في الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وكانت لجنة الانضباط قررت اليوم الخميس، حرمان القوة الجوية من الجمهور لخمس مباريات وتغريمه 10 ملايين دينار فضلاً عن تحميله الاضرار التي لحقت في ملعب الشعب الدولي خلال مباراة ربع نهائي كأس العراق مع الزوراء والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين لهدف.