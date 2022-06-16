الاتحاد المصري يقيل المدير الفني لمنتخب الفراعنة

وقال حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري في مؤتمر صحفي: "قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال، ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية".وأوضح: "إيهاب جلال تعرض للظلم والظروف كانت أقوى منه.. وأتوجه له بالاعتذار عن إقالته.. على المستوى الشخصي كنت أتمنى استمراره، ولكن الظروف لن تكون في صالحه".وأضاف امام: "التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي، ولا توجد نية للتعاقد مع مدرب مصري"، مؤكدًا أن "هناك الكثير من المدربين الذين يرغبون بتولي مهمة تدريب المنتخب المصري".وواصل: "سيتم تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد كرة القدم لتطوير اللعبة في البلاد".واستهلت مصر مشوارها مع إيهاب جلال، الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي في الجولة الثانية من التصفيات.وخسرت مصر 4-1 وديًا أمام كوريا الجنوبية في مباراة إيهاب جلال الثالثة.