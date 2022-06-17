Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن اختفاء 367 شخصاً في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ريال مدريد يتخذ قرارا سريعا بشأن الميركاتو

رياضة

2022-06-17 | 03:00
ريال مدريد يتخذ قرارا سريعا بشأن الميركاتو
540 مشاهدة

اتخذ ريال مدريد قرارا مفاجئا بعدما حسم صفقتي المدافع الألماني أنطونيو روديجر ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني.

وضم الريال روديجر مجانا بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بينما ضم تشواميني من موناكو.

وقررت الإدارة إيقاف انتداب مزيد من اللاعبين الجدد للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبل بعض اللاعبين مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.
وعزز ريال مدريد من قوة خطي الدفاع والوسط بعد انتهاء الموسم على الفور وفشل في ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في انتظار اتخاذ مزيد من القرارات في تموز المقبل.

وبعد مغادرة البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو والويلزي جاريث بيل، تحركت الإدارة المدريدية سريعا لضم روديجر وتشواميني.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس بطل أوروبا، في مقابلة مع برنامج الشرينجيتو "توقفنا حاليا لأنه ليس هناك متسع لانتداب المزيد من اللاعبين".

وأضاف "ينتظرنا العمل بأكمله في تموز و آب، وينبغي مشاهدة ما سيحدث مع بعض اللاعبين الذين قد يغادرون الفريق".

وهناك لاعبان مرتقب رحيلهما عن الفريق، هما الصربي لوكا يوفيتش والإسباني الدومينيكاني ماريانو دياز، وهذا من شأنه إضعاف الخط الأمامي للملكي.

ورغم قلة مشاركة اللاعبين، إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان يعول عليهما في بعض المباريات لإراحة كريم بنزيما أو لاستبداله بأيهما إذا كان الفرنسي مصابا.

ويدرس اللاعبان الخيارات المطروحة بحثا عن مخرج من ريال مدريد.

وفي هذه الحالة، أمام إدارة حامل لقب الليجا ثلاثة خيارات: إما الإبقاء على بورخا مايورال أو تصعيد مهاجم الرديف خوانمي لاتاسا أو التوجه إلى سوق الانتقالات بحثا عن مهاجم آخر.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الكشف عن سبب دعوة الصدر للنواب المستقيلين الى الحنانة
28.3%
08:56 | 2022-06-15
الكشف عن سبب دعوة الصدر للنواب المستقيلين الى الحنانة
08:56 | 2022-06-15
توضيح جديد لوكيل السيستاني بشأن كلمته الأخيرة
20.51%
15:26 | 2022-06-16
توضيح جديد لوكيل السيستاني بشأن كلمته الأخيرة
15:26 | 2022-06-16
الكتلة الصدرية تحسمها بعد لقاء الصدر في الحنانة
15.58%
13:47 | 2022-06-15
الكتلة الصدرية تحسمها بعد لقاء الصدر في الحنانة
13:47 | 2022-06-15
بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين
Play
12.93%
15:05 | 2022-06-16
بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين
15:05 | 2022-06-16
أول تعليق عراقي رسمي حول الأنهر الأربعة التي غيرت إيران مسارها
11.57%
06:53 | 2022-06-15
أول تعليق عراقي رسمي حول الأنهر الأربعة التي غيرت إيران مسارها
06:53 | 2022-06-15
بالأسماء.. الصدر يشكل مجلساً لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار (وثيقة)
11.12%
11:16 | 2022-06-16
بالأسماء.. الصدر يشكل مجلساً لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار (وثيقة)
11:16 | 2022-06-16
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين
Play
بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين
15:05 | 2022-06-16
بالفيديو.. الاطاحة بعصابة سرقت 131 مليون دينار من احدى النساء
Play
بالفيديو.. الاطاحة بعصابة سرقت 131 مليون دينار من احدى النساء
09:20 | 2022-06-16
وكالة الاستخبارات تعلن تدمير وكر للإرهابيين في كركوك (فيديو)
Play
وكالة الاستخبارات تعلن تدمير وكر للإرهابيين في كركوك (فيديو)
06:54 | 2022-06-16
في حي الانتصار: أبسط مقومات الحياة مفقودة‎‎
Play
في حي الانتصار: أبسط مقومات الحياة مفقودة‎‎
06:36 | 2022-06-16
في عيدها الـ153... دعوات لدعم الاسرة الصحفية‎‎
Play
في عيدها الـ153... دعوات لدعم الاسرة الصحفية‎‎
05:32 | 2022-06-16
مرحلة ما بعد الصدريين: حكومة ام لا حكومة؟‎‎
Play
مرحلة ما بعد الصدريين: حكومة ام لا حكومة؟‎‎
04:24 | 2022-06-16
أزمة الوقود تزحف لصلاح الدين والسيارات تتكدس امام المحطات (فيديو)
Play
أزمة الوقود تزحف لصلاح الدين والسيارات تتكدس امام المحطات (فيديو)
02:59 | 2022-06-16
في بغداد.. طوابير طويلة أمام محطات الوقود (فيديو)
Play
في بغداد.. طوابير طويلة أمام محطات الوقود (فيديو)
18:09 | 2022-06-15
الصدر: قررت الانسحاب ولن اشترك بالانتخابات مع الفاسدين
Play
الصدر: قررت الانسحاب ولن اشترك بالانتخابات مع الفاسدين
15:00 | 2022-06-15
بالفيديو.. الرد السريع يؤمن طريق الحجاج البري في الانبار
Play
بالفيديو.. الرد السريع يؤمن طريق الحجاج البري في الانبار
10:56 | 2022-06-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.