التونسية أنس جابر تصعد إلى نصف نهائي بطولة برلين للتنس

السومرية نيوز - رياضة

صعدت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة برلين الألمانية للتنس لفئة الـ500 نقطة، على حساب البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.





وجاء فوز أنس على ساسنوفيتش، المصنفة 38 عالميا، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة دون رد إلى فوز بمجموعتين لواحد بواقع 6-7، و6-2، و6-2، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و56 دقيقة.