بعد مغادرته مدريد.. وجهة مفاجئة لمارسيلو

وغادر مارسيلو (34 عامًا) ريال مدريد هذا الصيف، بعد انتهاء عقده، وهو اللاعب الأكثر حصدًا للألقاب في تاريخ النادي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ونقلًا عن تقارير إيطالية، فإن اسم مارسيلو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ميلان.ويتطلع ميلان للتعاقد مع لاعب بديل للظهير الأساسي الفرنسي ثيو هيرنانديز، ويعتبر مارسيلو خيارًا مميزًا لما يملكه من خبرات كبيرة.وأوضحت الصحيفة، ان المشكلة التي تقف بين ميلان ومارسيلو، هي الراتب الكبير الذي كان يتقاضاه النجم البرازيلي في آخر مواسمه مع ريال مدريد، والذي بلغ 8 ملايين يورو.ويحتاج مارسيلو إلى تخفيض راتبه إلى النصف تقريبًا، إذا أراد الانتقال إلى ميلان.