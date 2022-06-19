جوائز مالية ضخمة للاعبي الاولمبي السعودي بعد التتويج بكأس اسيا

وقال الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر": "وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاما)، ومدربهم الوطني، بعد تحقيقهم كأس آسيا 2022".وأحرز المنتخب السعودي اللقب الآسيوي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية للنسخة الخامسة من البطولة، بثنائية نظيفة.