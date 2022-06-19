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جوائز مالية ضخمة للاعبي الاولمبي السعودي بعد التتويج بكأس اسيا

رياضة

2022-06-19 | 13:44
جوائز مالية ضخمة للاعبي الاولمبي السعودي بعد التتويج بكأس اسيا
المصدر:
وكالات
2,397 مشاهدة

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاحد، عن صرف مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب بالمنتخب السعودي الأولمبي، بعد التتويج بكأس آسيا تحت 23 عاما.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر": "وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاما)، ومدربهم الوطني، بعد تحقيقهم كأس آسيا 2022".

وأحرز المنتخب السعودي اللقب الآسيوي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية للنسخة الخامسة من البطولة، بثنائية نظيفة.
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