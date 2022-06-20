لقاء مرتقب بين برشلونة وبايرن لحسم صفقة ليفاندوفسكي

السومرية نيوز – رياضة

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن برشلونة سيعقد اجتماعا مع بايرن ميونخ الأسبوع المقبل، من أجل حسم صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وقدم ليفاندوفسكي (34 عاما) طلبا لإدارة بايرن، من أجل الرحيل هذا الصيف، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قدم برشلونة عرضا أوليا بقيمة 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.

في السياق ذاته، لم يفكر بايرن في العرض، وأكد أنه لن يفتح أي مفاوضات، طالما لا يملك البديل.





وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن اقترب من حسم صفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، ومن المحتمل أن يتم تقديمه يوم الثلاثاء المقبل.

وبناء عليه، من الممكن أن يبدأ بايرن في الاستماع إلى عرض جديد من برشلونة، ويأمل أن يصل إلى 50 مليون يورو.

وختمت: "برشلونة من الممكن أن يقبل بهذا العرض، من أجل حسم الصفقة، لكنه سيقترح على بايرن دفع 40 مليون يورو، و10 أخرى في صورة متغيرات".