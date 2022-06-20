ليوث العراق يؤكدون: مستعدون لغرب اسيا ونطمح لخطف اللقب

وأقيم، مساء اليوم، في قاعة فندق مينا المؤتمر الصحفي لبطولة غرب أسيا دون 17 سنة المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب منتخبنا كل من منتخبات الأردن وعمان واليمن والتي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية للفترة من 21 ولغاية 30 من حزيران الحالي.وقال المدرب المساعد لمنتخبنا سعد عبد الحميد أن "المنتخب العراقي تحضر بشكل مميز وجاء إلى البطولة للمنافسة على اللقب والتعويض عن النسخة الماضية التي لم تكن بمستوى طموحاتنا".وأشار إلى أن "جميع منتخبات البطولة منافسة ولديها طموح الفوز بالكأس رغم أننا نتحدث بأن بطولة غرب أسيا هي محطة تحضير لتصفيات أسيا، إلا أن تحضيراتنا وخصوصا بعد معسكر تركيا جيدة ونطمح بخطف اللقب".فيما قال مدرب المنتخب الأردني عبد الله القططي "نرحب بجميع المنتخبات المشاركة ونشكر اتحاد غرب أسيا على منح العقبة شرف استضافة البطولة"، لافتا ان "البطولة بالنسبة لنا هي محطة استعداد للتصفيات الآسيوية وتطبيق الاسلوب الفني الذي عملنا عليه خلال الفترة الماضية في المباريات الودية والتدريبات اليومية من أجل التحضير بشكل امثل لتصفيات آسيا ".وأضافَ القططي "لكن هذا لا يقلل من أهمية منافسات جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، كون الظروف مشابهة لجميع المنتخبات والفوز بالكأس يعد دفع للمنتخب قبل التصفيات الآسيوية".وقال قيس صالح مدرب منتخب اليمن "نشكر اتحاد غرب أسيا والاتحاد الأردني على الاستضافة ، البطولة هي تجمع للأشقاء وهي محطة تحضيرية لجميع المنتخبات من أجل التحضير لتصفيات أسيا وبذات الوقت المنافسة على اللقب".هدفنا الحفاظ على اللقب مع أننا نعلم وجود منتخبات قوية ومنافسة ستكون شرسة على اللقب مع ذلك هدفنا الحفاظ على اللقب رغم أن الهدف الرئيسي التأهل لنهائيات أسيا.فيما قال مدرب منتخب عمان الأسباني الجنسية بابلو: "نحن على اتم الجاهزية للمشاركة في بطولة غرب أسيا وهدفنا الأساسي التأهل لنهائيات أسيا يقلقنا الحالة البدنية للاعبين لأننا في طور التحضير والهدف التحضير للتصفيات أسيا والتأهل للبطولة".وبين: "جميع المنتخبات في المجموعة قوية وستكون المهمة صعبة لنا بمواجهة هذه المنتخبات، وهدفنا أن نكون منافسين بكل الأحوال حتى وأن كان الفريق في طور التحضير خضنا معسكر تدريبي في الكويت وعدد من المباريات الدولية وأخرها مع المنتخب الكويتي".