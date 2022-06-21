"فيفا" يمدد مهلة توقيع اللاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "قرّر مكتب مجلس "فيفا" تمديد تطبيق القواعد المؤقتة للتوظيف المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين؛ من أجل تقديم مساعدة ملموسة للاعبين، والمدربين والأندية التي تعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا".ويأتي هذا القرار بعد تعديلات على اللوائح تبناها "فيفا" في 7 و16 اذار 2022.وأضاف "فيفا": "في حال عدم توصل الأندية المنضمة إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم، إلى اتفاق متبادل مع لاعبيها أو مدربيها الأجانب قبل 30 حزيران 2022، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة، يحق لهؤلاء اللاعبين والمدربين تعليق عقود عملهم حتى 30 حزيران 2023".وفيما يتعلق بالقصّر الفارين من أوكرانيا مع ذويهم بسبب الغزو الروسي، أوضح "فيفا" أنهم سيعتبرون مستوفين لالتزامات المادة 19 من اللائحة، وسيتم إعفاؤهم بالتالي من قاعدة منع الانتقالات الدولية للاعبين تحت سن 18 عامًا".