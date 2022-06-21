Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عقود خام برنت تسجل 114.65 دولار للبرميل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"فيفا" يمدد مهلة توقيع اللاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا

رياضة

2022-06-21 | 11:33
"فيفا" يمدد مهلة توقيع اللاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا
المصدر:
وكالات
436 مشاهدة

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية توقيع اللاعبين والمدربين الأجانب في أوكرانيا وروسيا لعقود خارجية حتى 30 حزيران 2023، دون انتظار فترة الانتقالات الرسمية.

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "قرّر مكتب مجلس "فيفا" تمديد تطبيق القواعد المؤقتة للتوظيف المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين؛ من أجل تقديم مساعدة ملموسة للاعبين، والمدربين والأندية التي تعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا".

ويأتي هذا القرار بعد تعديلات على اللوائح تبناها "فيفا" في 7 و16 اذار 2022.

وأضاف "فيفا": "في حال عدم توصل الأندية المنضمة إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم، إلى اتفاق متبادل مع لاعبيها أو مدربيها الأجانب قبل 30 حزيران 2022، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة، يحق لهؤلاء اللاعبين والمدربين تعليق عقود عملهم حتى 30 حزيران 2023".

وفيما يتعلق بالقصّر الفارين من أوكرانيا مع ذويهم بسبب الغزو الروسي، أوضح "فيفا" أنهم سيعتبرون مستوفين لالتزامات المادة 19 من اللائحة، وسيتم إعفاؤهم بالتالي من قاعدة منع الانتقالات الدولية للاعبين تحت سن 18 عامًا".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

دينا تحقق إنجازًا غير مسبوق في الحساب الذهني... والحكومة غير مهتمة ‎‎
Play
دينا تحقق إنجازًا غير مسبوق في الحساب الذهني... والحكومة غير مهتمة ‎‎
06:00 | 2022-06-21
حرب المياه على العراق... تحذيرات من كارثة بيئية كبرى‎‎
Play
حرب المياه على العراق... تحذيرات من كارثة بيئية كبرى‎‎
05:31 | 2022-06-21
بالأرقام... الصناعة الوطنية تسمع عنها ولا تراها‎‎
Play
بالأرقام... الصناعة الوطنية تسمع عنها ولا تراها‎‎
05:26 | 2022-06-21
مراقبون: هكذا سينتهي الانسداد السياسي‎‎
Play
مراقبون: هكذا سينتهي الانسداد السياسي‎‎
03:51 | 2022-06-21
غزلان الريم تواجه
Play
غزلان الريم تواجه "الانقراض"‎‎
05:07 | 2022-06-20
قلق وتخوّف... انتقال الحمى النزفية للحوم البيضاء في العراق؟‎‎
Play
قلق وتخوّف... انتقال الحمى النزفية للحوم البيضاء في العراق؟‎‎
04:46 | 2022-06-20
المشهد السياسي: الغموض سيد الموقف ‎‎
Play
المشهد السياسي: الغموض سيد الموقف ‎‎
04:34 | 2022-06-20
افتتاح مركز لعلاج المدمنين على المخدرات‎‎
Play
افتتاح مركز لعلاج المدمنين على المخدرات‎‎
04:13 | 2022-06-20
الاطار في رحلة التحشيد النيابي للوصول الى الثلثين‎‎
Play
الاطار في رحلة التحشيد النيابي للوصول الى الثلثين‎‎
03:24 | 2022-06-20
فيديو حصري.. عملية مقتل
Play
فيديو حصري.. عملية مقتل "والي الأنبار" لدى "داعش"
16:02 | 2022-06-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.