قطر: نتوقع ان يضيف المونديال نحو 17 مليار دولار لاقتصاد البلاد

وقال الخاطر في تصريحات لوكالة "بلومبرج" للأنباء أن "قطر ستستقبل 1.2 مليون زائر وهو ما يدخل في إطار التوقعات السابقة باستقبال ما بين مليون و 1.5 مليون زائر".وظهرت مخاوف بشأن احتمالات عدم كفاية أماكن الإقامة للجماهير المتوقع توجهها إلى قطر لحضور المونديال.ومن أجل تلبية الاحتياجات المتوقعة، استأجرت قطر سفينتين سياحيتين لاستخدامهما كفنادق عائمة لمشجعي كأس العالم.كما شجعت ملاك المنازل لتأجيرها للزوار، ووضعت نظاما للرحلات يسهل على الجماهير الانتقالات عند الإقامة في الدول المجاورة.وجرى تخصيص آلاف الغرف في الفنادق الفاخرة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللاعبين، وقال الخاطر إن بلاده ستوفر المزيد للزوار.