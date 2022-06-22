صلاح يودع ماني برسالة مؤثرة

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورا تجمعه بساديو ماني وهما يرتديان قميص ليفربول، مع رسال وداعية.وقال صلاح في رسالته لساديو ماني: "كانت رحلة عظيمة! شكرًا على كل الأوقات الرائعة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة".وأضاف: "سوف نفتقدك جميعا".يذكر أن ساديو ماني أبدى احتراما كبيرا لفريقه السابق وزملائه بالفريق، تحديدا نجوم خط الهجوم.وسبق أن شكل ماني ثلاثيا رائعا مع محمد صلاح وفيرمينيو، حيث قال عن المصري والبرازيلي، يا لهما من لاعبين رائعين، ما زال ليفربول يمتلك لاعبين رائعين، إنه أفضل لاعب في العالم.وأعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع ساديو ماني مهاجم السنغال من ليفربول لمدة ثلاث سنوات.