تقرير اسباني: نيمار معروض على برشلونة

وبحسب برنامج "الشيرينجويتو" الإسباني الشهير، فإن برشلونة خلال معركته لضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، قام وكيله بيني زهافي بعرض نيمار على النادي الكتالوني.وأضاف البرنامج: "صفقة نيمار ستكلف برشلونة 50 مليون يورو فقط، وتم عرضه لضمه حال فشلت صفقة ليفاندوفسكي".وأشار إلى أن المبلغ قابل للتفاوض، ونيمار نفسه يرى العودة لبرشلونة أمر جيد، وأنه الفريق الوحيد الذي يريد الانتقال إليه حال رحل عن البي أس جي ولن يفكر في أي خيار آخر.وأفاد البرنامج أن برشلونة لا يفكر على الأقل في الوقت الحالي في ضم نيمار، على الرغم من العلاقة الجيدة بين خوان لابورتا رئيس النادي ومجلس إدارته، والوكيل بيني زهافي، حيث الأولوية في الوقت الحالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي.