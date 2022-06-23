الذوادي: قطر تلقّت 27 مليون طلب لشراء تذاكر المونديال

السومرية نيوز – رياضة

قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، إنه تم بيع قرابة 1.2 مليون تذكرة لمباريات نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، مبرزاً قناعته بقدرة قطر على استقبال المشجعين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم المتعة للجماهير خلال فترة المونديال.



وتحدث الذوادي خلال مؤتمر حواري ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، بعنوان: "تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022"، وقال إن لدى قطر طلبات قياسية على شراء التذاكر، مؤكداً أن الإقبال الجماهيري الكبير يُعد مؤشراً على حماس الجماهير للقدوم إلى دولة قطر.

وأضاف الذوادي أن قطر تلقت 27 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات المونديال، قبل أن يردف: "تمت الاستجابة لطلبات 2 مليون منهم، وسنوفر لهم خيارات سكن تلبي جميع الاحتياجات وبأسعار مقبولة".

كما أشار الذوادي إلى فخره بما أنجزته قطر في مجال حقوق العمال، مؤكداً وضع الدولة القطرية لـ28 مليار دولار أمريكي لتوفير الوظائف من أجل العاملين خلال فترة البطولة المُنتظرة، وقال إن البنية التحتية للبطولة جاهزة تماماً رغم جائحة كورونا.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، بمشاركة 32 منتخباً، خلال الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين.

ومن المُنتظر أن تكون قطر قِبلة لعالم كرة القدم خلال فترة المونديال، وكشفت الدولة القطرية عن استعداد هائل لاستضافة المشجعين من مختلف أنحاء العالم، عبر عمل كُلِّل، حسب متابعين، بإصدار بطاقات "هيّا".

ما هي بطاقة المشجع "هيّا" لمونديال FIFA قطر 2022؟

تُقدِّم بطاقة "هَيّا"، العديد من المزايا، في مقدمتها الدخول إلى الاستادات المونديالية التي تستضيف مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام مباريات المونديال، كما تُتيح للجمهور من خارج قطر الحصول على تصريح الدخول إلى الدولة، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

ويمكن أيضاً للمشجعين من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم من خلال منصة البلد المضيف الرسمية، التي توفر خياراتٍ متنوعةً تُطرح على مدار العام الحالي؛ ومنها الوحدات السكنية والفيلات والفنادق العائمة وغيرها. ويستطيع المشجعون حجز أماكن إقامتهم عبر وسائل أخرى خارج إطار منصة البلد المضيف؛ كالمواقع الإلكترونية والسياحية وغيرها.