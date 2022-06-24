برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع ديبالا

وأنهى ديبالا مشواره بقميص فريق يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي تزامنًا مع نهاية عقده، ليصبح اللاعب الأرجنتيني متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.ورغم أن كافة التكهنات تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى إنتر ميلان، فقد أوضحت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكتالونية أن باولو ديبالا قدم نفسه إلى برشلونة وكان يأمل أن تكون لديه خيارات لتحقيق حلمه بارتداء قميص البارسا.ومع ذلك، لم يرى جوردي كرويف مستشار نادي برشلونة وكذلك تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا أن باولو ديبالا سيكون حلًا مناسبًا لمستقبل الفريق الكتالوني، واستبعدوه تمامًا من حساباتهم.يذكر أن باولو ديبالا لعب 39 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات خلال موسم 2021/2022، وسجل 15 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.