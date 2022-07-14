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باريس سان جيرمان يحسم قراره بشأن مستقبل ميسي

رياضة

2022-07-14 | 07:45
باريس سان جيرمان يحسم قراره بشأن مستقبل ميسي
1,734 مشاهدة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي الفرنسي أبلغت النجم الأرجنتيني بفكرتها في تمديد عقده الذي سينتهي في صيف عام 2023، لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

ولم يتم تقديم عرض رسمي لتجديد عقد ميسي حتى الآن، لكن النادي الباريسي أظهر استعداده لتحقيق ذلك.
 
كما يدرك سان جيرمان الفوائد المالية للاحتفاظ بميسي، ففي الموسم الماضي انهالت صفقات الرعاية على النادي بعد انضمامه، وزادت الإيرادات بنسبة 13%.

ويعتقد ميسي أنه من المبكر جدا الإجابة على هذا السؤال، خاصة في ظل عدم تلقيه عرضا رسميا حتى الآن.

ويرى ميسي أنه يجب الانتظار حتى ما بعد مونديال قطر 2022 التي ستقام بحلول نهاية العام، للتحقق من حالته الذهنية والبدنية ثم اتخاذه قراره المناسب بشأن مستقبله.

وعانى ميسي خلال عامه الأول في باريس سان جيرمان، ويرجع ذلك أساسا إلى عملية تكيفه والعديد من الإصابات، بما في ذلك فيروس كورونا وتداعياته اللاحقة.

وانضم ميسي إلى "حديقة الأمراء" في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

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