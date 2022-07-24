الاتحاد العراقي للقوس والسهم يعلن انسحابه من لجنة الجوري بتركيا

وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المشهداني قدم اعتذارا رسميا الى اللجنة المشرفة على منافسات القوس والسهم بدورة التضامن الاسلامي انسجاما مع الموقف الحكومي اتجاه تركيا إحتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وإنسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة".واوضح رئيس الاتحاد: ان "الاستهانة بدماء العراقيين أمر مرفوض، ويجب ان يكون موقف الرفض والشجب وعدم المشاركة من الاولويات لدى كل عراقي مخلص".