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الاتحاد العراقي للقوس والسهم يعلن انسحابه من لجنة الجوري بتركيا

رياضة

2022-07-24 | 09:12
الاتحاد العراقي للقوس والسهم يعلن انسحابه من لجنة الجوري بتركيا
349 مشاهدة

أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم، سعد المشهداني، اليوم الاحد، انسحابه من لجنة الجوري المكلف بها بدورة التضامن الإسلامي بنسختها الخامسة المقرر إقامتها في تركيا بداية الشهر المقبل.

وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المشهداني قدم اعتذارا رسميا الى اللجنة المشرفة على منافسات القوس والسهم بدورة التضامن الاسلامي انسجاما مع الموقف الحكومي اتجاه تركيا إحتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وإنسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة".

واوضح رئيس الاتحاد: ان "الاستهانة بدماء العراقيين أمر مرفوض، ويجب ان يكون موقف الرفض والشجب وعدم المشاركة من الاولويات لدى كل عراقي مخلص".

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