أهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس (فيديو)

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة (2-1)، إذ جاء الهدف الأول للبلوغرانا في الدقيقة 34، عبر أقدام عثمان ديمبلي، بعد تمريرة من الأمريكي ديست وصلت إلى الفرنسي، حيث توغل جناح برشلونة إلى داخل منطقة الجزاء، وراوغ دفاع اليوفي، وأسقط ساندرو أرضًا، ثم سدد بقوة في شباك الحارس تشيزني.وبعدها بأربع دقائق تمكن كين من إدراك هدف التعادل، بعد عرضية أرضية من كوادرادو لداخل منطقة الجزاء حيث سدد المُهاجم الإيطالي مباشرةٍ في شباك حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 39.وواصل ديمبلي تألقه في المباراة وبالدقيقة 40، سجّل الهدف الثاني له ولبرشلونة بعد أن حصل على الكرة من سيرجيو بوسكيتس، ثم توغل لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، وراوغ كوادرادو بطريقة رائعة، ثم على نفس طريقة الهدف الأول سدد في شباك الحارس تشيزني.وفي الشوط الثاني تمكن كين من إدراك هدف التعادل مُجددًا لليوفي في الدقيقة 51، بعد خطأ في التغطية الدفاعية من فرينكي دي يونغ، حيث مهد الكرة للوكاتيلي على حدود منطقة الجزاء والذي بدوره مرر إلى كين والمُهاجم الإيطالي سدد مباشرة في شباك حارس النادي الكتالوني.وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.وشارك روبرت ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد برشلونة قبل استبداله بعد ساعة من اللعب.