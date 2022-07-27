مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن تعاقده مع مارتينيز

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، أن "مارتينيز وقع رسميا على عقود انضمامه لليونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لعام آخر إضافي".وقال مارتينيز في تصريحاته لموقع النادي: "إنه لشرف كبير أن أنضم لهذا النادي الرائع، لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأحاول إظهار نفسي أكثر".وأضاف "لقد كنت محظوظا بما يكفي لأكون جزءًا من الفرق الناجحة في مسيرتي، وأريد مواصلة هذا الأمر في يونايتد، سيكون هناك الكثير من العمل للوصول لهذه اللحظة، وأعتقد أنه مع هذا المدرب وزملائي بالفريق، يمكننا القيام بذلك".واختتم "أريد توجيه الشكر لأياكس والجماهير على كل الدعم الذي قدموه لي، لقد قضيت وقتا رائعا هناك، لكني أشعر أن الوقت مناسب الآن لاختبار نفسي في بيئة أخرى، الآن أنا في النادي المثالي للقيام بذلك".وكان يونايتد قد أعلن في 17 من شهر تموز الجاري، توصله لاتفاق مع أياكس على شراء مارتينيز، لكن الصفقة كانت متوقفة على الكشف الطبي واستخراج تصريح العمل في إنجلترا.