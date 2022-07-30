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اتحاد الفروسية يقيم مهرجانه الصيفي الاول

رياضة

2022-07-30 | 12:48
اتحاد الفروسية يقيم مهرجانه الصيفي الاول
107 مشاهدة

اقام الاتحاد المركزي للفروسية المهرجان الصيفي الاول للقفز الاولمبي والتقاط الاوتاد على حدائق اتحاد الفروسية في الجادرية ببغداد.

وأقيم المهرجان بحسب بيان للاتحاد، بمشاركة فرسان المنتخبات الوطنية للمتقدمين والشباب وبحضور رئيس مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي علي مفتن والمدير التنفيذي عقيل مفتن ورئيس اللجنة الاولمبية الكابتن رعد حمودي.

وشهد المهرجان الذي اقيم حضور عدد من الشخصيات الرياضية ورجال الاعمال والعوائل البغدادية، وتم خلال المهرجان تكريم اللاعبين الفائزين بالفعاليات التي أقيمت خلال المهرجان.
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