اتحاد الفروسية يقيم مهرجانه الصيفي الاول

وأقيم المهرجان بحسب بيان للاتحاد، بمشاركة فرسان المنتخبات الوطنية للمتقدمين والشباب وبحضور رئيس مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي علي مفتن والمدير التنفيذي عقيل مفتن ورئيس اللجنة الاولمبية الكابتن رعد حمودي.وشهد المهرجان الذي اقيم حضور عدد من الشخصيات الرياضية ورجال الاعمال والعوائل البغدادية، وتم خلال المهرجان تكريم اللاعبين الفائزين بالفعاليات التي أقيمت خلال المهرجان.