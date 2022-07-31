شباب مصر يعبرون الى نصف النهائي عبر بوابة المغرب بكأس العرب

وتقدم منتخب المغرب عن طريق أسامة اليعقوبي، في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة رائعة انفرد على إثرها بأحمد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر، ونجح في تحويلها إلى داخل الشباك بيسراه.وتعادل أحمد حواش للفراعنة، في الدقيقة 30، بعد استقبال عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد بيسراه في الشباك المغربية.وفي الشوط الثاني، أضاف صلاح الدين باشا الهدف الثاني لمصر، في الدقيقة 60، بعدما انفرد بحارس المغرب ووضع الكرة بباطن قدمه اليمنى، لتصطدم بقدم الحارس وتكمل طريقها إلى داخل الشباك.وشهدت المباراة طرد العسقلاني لاعب منتخب المغرب، في الدقيقة 90، بعد تدخل عنيف على صلاح الدين باشا.وحاول المنتخب المغربي إدراك التعادل، وكاد أن يصل لمراده إثر كرة عرضية من الجهة اليسرى، حولها الميموني برأسية قوية، لكن حارس الفراعنة تصدى لها ببراعة.وفي الدقيقة الأخيرة، حصل المغرب على ركنية شهدت دخول حارس مرماه إلى منطقة جزاء مصر، وبالفعل سدد الكرة برأسه لكنها ذهبت بجوار المرمى، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الفراعنة (2-1).