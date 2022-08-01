نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل

ورحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف كل من من بول بوجبا وخوان ماتا وجيسي لينجارد وإدينسون كافاني وأندرياس بريرا ونيمانيا ماتيتش ودين هندرسون.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قد يغادر أليكس تيليس مانشستر يونايتد في الأسابيع القليلة المقبلة".وأضاف رومانو: "بورتو غير مهتم بضم تيليس رغم الشائعات الأخيرة، لكن إشبيلية واحد من 3 أندية تراقب الظهير البرازيلي، كما تعتمد الصفقة على دفع اليونايتد لجزء من راتب تيليس".وكان مانشستر يونايتد تعاقد هذا الصيف مع الهولندي تايرل مالاسيا، ما جعل لدى الشياطين الحمر 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وبالتالي يحتاج للتضحية بأحدهم.