كريستيانو رونالدو يثير غضب مانشستر يونايتد

وشارك رونالدو ودياً في لقاء رايو فاليكانو الذي انتهى بالتعادل 1-1 ، في أول حضور له في معسكر فريقه التحضيري استعداداً للموسم الجديد.ولعب كريستيانو 45 دقيقة في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن يتم استبداله بزميله الإيفواري أمادو ديالو صاحب هدف يونايتد الوحيد، لكن الأزمة بدأت حين قرر رونالدو مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة وعدم انتظار زملائه ومدربه.إريك تين هاج وكريستيانو رونالدوإريك تين هاج وكريستيانو رونالدوتشعر إدارة نادي مانشستر يونايتد بغضب شديد تجاه موقف نجم الفريق كريستيانو رونالدو, بسبب مباراة رايو فاليكانو الإسباني الودية.وشارك رونالدو ودياً في لقاء رايو فاليكانو الذي انتهى بالتعادل 1-1 ، في أول حضور له في معسكر فريقه التحضيري استعداداً للموسم الجديد.ولعب كريستيانو 45 دقيقة في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن يتم استبداله بزميله الإيفواري أمادو ديالو صاحب هدف يونايتد الوحيد، لكن الأزمة بدأت حين قرر رونالدو مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة وعدم انتظار زملائه ومدربه.وقال مصدر من داخل مانشستر يونايتد في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "ليس مظهراً جيداً أن يترك رونالدو الملعب مبكراً، وهو أحد أفراد القائمة، الأمر يختلف عما لو كان خارج القائمة من الأساس ويشاهد اللقاء من المدرجات".علماً بأن صحيفة "ذا صن" أكدت بأن رونالدو لن يخضع لعقوبة، بعد مشهد مغادرة ملعب مباراة فريقه الودية ضد فاليكانو.وأكمل: "لك أن تتوقع أن اللاعب الذي خاض المباراة يجب أن ينتظر في غرفة خلع الملابس المدرب عقب نهاية المباراة للاستماع إلى أفكاره".وواصل: "عدد كبير من المشجعين تواجد لمشاهدته، وهو لم يظهر في توديع الجمهور بنهاية اللقاء".وكان رونالدو قد اعترض على تعليمات المدرب إريك تين هاج عندما استدعاه لنقل بعض التعليمات خلال توقف اللعب، بعدما بسط يديه بصورة تدل على عدم موافقته على ما يسمعه.تجدر الإشارة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت رونالدو أنه ضمن خطط المدرب الهولندي تين هاج، والذي سيعمل بقوة على تحسين وضعية الفريق وعودته مرة أخرى للمنافسة على الألقاب والمشاركة في دوري الأبطال.