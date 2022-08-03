السعودية تصل الى نهائي كأس العرب عبر بوابة فلسطين

وافتتح محمد سليمان التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ36، وأضاف عبدالله رديف الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بهدفين دون رد للأخضر الشاب.وعزز عبدالله رديف تقدم المنتخب السعودي الشاب بالهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين نجح عبدالعزيز العليوة في تسجيل الهدف الرابع للأخضر.واختتم صالح الرحماني حفلة الأهداف بالهدف الخامس عند الدقيقة الـ87.بهذه النتيجة يتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد المقبل، وينتظر الفائز من مباراة مصر والجزائر في اليوم ذاته.