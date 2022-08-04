زاخو يدعم صفوفه بثنائي الأولمبي

وقالت ادارة النادي في بيان على موقعها الرسمي، انه "تم التعاقد مع نجمي المنتخب الأولمبي محمد الباقر ووليد عطية، لتمثيل الفريق بالموسم الجديد 2022/2023".ويعد الباقر (22) عاماً ، من العناصر البارزة التي مثلت المنتخب العراقي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، ونجح في التسجيل بمرمى الكويت في دور المجموعات.وسبق لباقر أن مثل أندية الحسين والحدود والصناعة في المواسم السابقة.كما نجحت إدارة زاخو في الظفر بصفقة حارس المنتخب الأولمبي العراقي وليد عطية (22 عاما)، ليضاف إلى حراس النادي بالموسم المقبل.وسبق لعطية تمثيل فريق الديوانية بالموسم المنقضي، وقدم مستويات جيدة، ساهمت ببقاء فريقه السابق ضمن مصاف فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل.يذكر أن نادي زاخو أعلن في وقتٍ سابق ، تعاقده أيضاً مع اللاعب علي مهدي، لمدة عام واحد.وسبق لمهدي، أن خاض عدة محطات سابقة مع أندية النجف ونفط البصرة ونفط الوسط.