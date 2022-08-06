السومرية تنشر أبرز مواعيد مباريات الدوريات الكبرى اليوم

السومرية نيوز – رياضة

تنشر السومرية نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 6 أغسطس 2022، الذي يشهد إقامة العديد من المباريات القوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباريات الدوري الفرنسي.



وتشهد مباريات اليوم إقامة 6 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على رأسها لقاء ليفربول ضد فولهام، واستكمال مباريات الدوري الفرنسي والألماني.