مشاركة على النفقة الخاصة.. نتائج نوعية لكيوكوشنكاي العراق في بطولة العرب

وانطلقت في بيروت، بطولة العرب اليوم السبت 10 أيلول فيما ستختتم يوم 12 من الشهر ذاته، بمشاركة 72 لاعباً عراقياً من الرجال والنساء، ونحو 13 دولة عربية.وقال رئيس الاتحاد عمار وهيب، لـ السومرية نيوز، إن "المنتخب العراقي بقيادة المدرب عامر محمد حقق نتائج جيدة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العرب"، مشيراً إلى "تأهل خمس لاعبات عراقيات إلى الدور النهائي من البطولة، وهن: (نور داوود سلمان، اطياف محمود، رسل صلاح خلف، جنات ثائر حافظ، ومريم خلف معتز)".وأوضح وهيب، أن فئة الرجال شهدت تأهل اللاعبين (مصطفى محمد وهيب، محمد فاضل، عباس جلوب، جعفر واثق إبراهيم، بهاء الدين محمد شاكر، احمد ناطق رحيم، عبد الحميد كاظم مشرف، عبد الجليل مصطفى تركي، محمد صلاح كاظم، محمد طارق علي، محمد عباس محمد، قيس عبد الحكيم، ياسر عامر، المجتبى حيدر، المصطفى حيدر، عباس عبد عون، احمد عادل سعدون، بهاء، عبد الجليل، وعبد الحميد) إلى الدور النهائي من البطولة.ولفت إلى أن "اللاعب منتظر فاضل ظفر بذهبية في الوزن تحت 70كغم، فيما نال كرار فرج فضية بذات الوزن".وبين وهيب، أن اللاعبين (حيدر صباح نورالدين، حمادة محمد صكر، صادق عبد الحميد، عباس عبد الوهاب، عبد الرؤوف غانم، مصطفى محمد هادي، فهد علي حسين، كرار علي محمد، نجم الدين سمير، وطيف فوزي) حصدوا ميداليات برونزية.ويشارك المنتخب العراقي في هذه البطولة على نفقته الخاصة، رغم أن وزارة الشباب والرياضة وعدت بتوفير المتطلبات لكنها لم توفر شيئاً مما ذكرت، بحسب رئيس الاتحاد.