سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي

ولايزال النجم الارجنتيني يرغب في الانتظار قبل مناقشة الصفقة الجديدة مع الفريق الباريسي، خصوصاً بعدما عانى في بداية انتقاله إلى بي إس جي من صفوف برشلونة من انتقادات وتراجع في أدائه.وجدير بالذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021، في عقد مدته عامين وقد تبقى له موسم في عقده لذا يسعى الفريق الباريسي لتجديد العقد في أسرع وقت.