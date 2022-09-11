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سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لفتح مفاوضات مع نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي حول تجديد عقده مع النادي الباريسي.
ولايزال النجم الارجنتيني يرغب في الانتظار قبل مناقشة الصفقة الجديدة مع الفريق الباريسي، خصوصاً بعدما عانى في بداية انتقاله إلى بي إس جي من صفوف برشلونة من انتقادات وتراجع في أدائه.
وجدير بالذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021، في عقد مدته عامين وقد تبقى له موسم في عقده لذا يسعى الفريق الباريسي لتجديد العقد في أسرع وقت.
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