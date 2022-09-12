خطة بديلة من رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الخطة الرئيسية لرونالدو كانت الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنها لم تتحقق بعد فشل انتقاله إلى أندية: تشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجوم مانشستر يونايتد يعتقدون أن كريستيانو رونالدو لا يزال يعمل على خطة الرحيل، وعينه الآن على الانتقال إلى نادٍ جديد في شهر يناير المقبل.وأوضحت "ذا صن" أن رونالدو سيظل لاعبا بديلا في حسابات المدرب الهولندي إريك تين هاج، لأنه لا يتناسب مع أسلوب لعبه.