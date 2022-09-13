استراليا تعود إلى مجموعة العراق في بطولة آسيا للشباب

وأعلن الاتحاد الأسترالي بكرة القدم، في 26 آب، انسحابه بشكل رسمي من تصفيات آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة، وذكر عقب استهداف بعثة استرالية في بغداد.وأَبْرَقَ الاتحادُ الآسيويّ رسالة إلى اتحادِ الكرة العراقي يبلغهُ فيها قراره بعودةِ منتخب أستراليا إلى المجموعةِ الثامنة من التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب، والتي تضم منتخباتَ العراق والكويت والهند.وبيّنَ الاتحادُ الآسيويّ في رسالته موافقته على طلبِ أستراليا بالعودةِ لخوضِ مباريات التصفيات، بعد أن تم رفعُ الطلب الأسترالي إلى لجنةِ المسابقات في الاتحادِ الآسيويّ والتي وافقت بدورها على عودةِ المنتخب الأسترالي وفق المادتين 6.2 و61.1 من لوائح المنافسة.وأكدَ الآسيوي في رسالته أنه سيتمّ إرسالُ المعلومات الكاملة عن المكانِ الجديد للتصفياتِ والجدول الزمنيّ للمبارياتِ إلى الاتحاداتِ الأعضاء المُشاركةِ في تلك المجموعة بعد الانتهاءِ منه.