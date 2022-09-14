نجوم ريال مدريد يسخرون من خسارة برشلونة (صور)

وفاز بايرن ميونخ بثنائية نظيفة على برشلونة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.الخسارة جاءت لتوقف سلسلة الانتصارات الكتالونية، والأداء المتميز لنجومه، خاصة روبرت ليفاندوفسكي الذي صام عن التهديف ضد فريقه السابق بعد 5 مباريات كاملة لم يتوقف فيها عن هز الشباك.ومع نهاية المباراة، بدأ نجوم ريال مدريد في نشر بعض الصور والفيديوهات لهم، قبل مواجهة لايبزيج الألماني، الأربعاء، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن نجوم ريال مدريد بقيادة الفرنسي كريم بنزيما سخر من برشلونة بشكل غير مباشر، بعدما نشر صورته وهو يحمل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، مع عبارة "ليلة سعيدة".من جانبه، نشر البرازيلي فينيسيوس جونيور صورة له وهو يضحك بعد دقائق قليلة من فوز بايرن ميونخ، فيما نشر الجناح الإسباني ماركو أسينسيو مقطع فيديو لهدف سابق له في شباك بايرن ميونخ.