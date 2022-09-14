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السيتي يصطدم بدورتموند والريال يلاعب لايبزيج.. جدول مباريات الليلة بدوري الأبطال
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز ـ رياضة
تقام اليوم الأربعاء 14 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة ريال مدريد ولايبزيج ومانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ميلان X دينامو زغرب – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
شاختار X سيلتك - 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي X ريد بول سالزبورج –10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
مانشستر سيتي X بوروسيا دروتموند – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
كوبنهاجن Xإشبيلية – 10 مساء – beIN Sports HD 2 English
ماكابي حيفا X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
يوفنتوس X بنفيكا – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
ريال مدريد X لايبزيج – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
جلاسكو رينجرز X نابولي – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
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