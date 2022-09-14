تأجيل مباراة الارسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "اتفقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تأجيل مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، والتي كان مقررًا لها أن تُلعب يوم 19 تشرين الأول المقبل، للسماح بإقامة مباراة أرسنال ضد أيندهوفن في الدوري الأوروبي".وكان من المقرر أن يلعب أرسنال أمام أيندهوفن يوم الخميس 15 أيلول الجاري، ولكن المباراة تم تأجيلها بسبب الظروف المحيطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، لتقام يوم الخميس 20 تشرين الأول المقبل.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد جديد لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، في وقت لاحق.