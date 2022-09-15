مهاجم يوفنتوس يكشف سبب الخسارة أمام بنفيكا

وقال ميليك، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد سيطرنا على اللعب في أول 25 دقيقة، وكنا نقدم أداء جيدًا وسجلنا هدفا، ولم يكن ينقصنا شيء".وأضاف: "ظهر الإرهاق الجسدي، ونحن نفتقد لشيء ما، وفي الوقت الحالي لا نبحث عن أعذار، ويجب أن نتحمل المسؤولية".وتابع: "أظهر بنفيكا الكثير، والآن يجب أن نصمت ونعمل بجد، ونكون أكثر شراسة على أرض الملعب، وعلى كل لاعب تحمل المسؤولية، ولدينا العديد من المباريات المتبقية".ونوه: "لا يهمني تسجيل الأهداف، ما يسعدني هو أن أرى الفريق يفوز، ويجب أن نفعل ذلك معا، ونأمل في الفوز بالمباراة التالية".وزاد: "نفوز ونخسر معا. إنها لحظة صعبة ونريد الخروج منها في أقرب وقت ممكن".وعن لقطة حديث أنخيل دي ماريا معه بعد صافرة النهاية، علق: "لقد تحدثنا، لكن هذه الأشياء تبقى بيننا".وبسؤاله عن المشكلة الرئيسية ليوفنتوس، أجاب: "إنه سؤال أجد صعوبة في الرد عليه، ويجب أن نجد حلا معا، ولا يمكن أن يتراجع الفريق بدنيا بعد 30 دقيقة فقط".وأتم بالحديث عن لعبه بجانب فلاهوفيتش: "أعتقد أنه يمكننا القيام بالمزيد، ولم نلعب العديد من المباريات معا فأنا وصلت للتو، وكلما لعبنا أكثر كان ذلك أفضل. فلاهوفيتش لاعب قوي وبمرور الوقت سنرى كيف تسير الأمور".