نيمار يدعم فينيسيوس بعد تحذيرات نجم أتلتيكو

وصرح كوكي قبل ساعات "ستكون هناك مشكلة إذا رقص فينيسيوس".وخرج البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، لدعم مواطنه فينيسيوس، ونشر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر "ارقص فيني، ارقص".كما أظهر رينير خيسوس دعمه لفينيسيوس، وكتب "نحن معك يا فيني، ومكان العنصري يجب أن يكون في السجن".وجاءت كلمات خيسوس، ردا على تصريحات بيدرو برافو رئيس الاتحاد الإسباني لوكلاء اللاعبين، الذي قال إن فينيسيوس يجب أن يتوقف عن لعب دور القرد، ثم تراجع عن هذا التصريح.وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن "ريال مدريد والبيئة المحيطة بفينيسيوس يهتمون بما يحدث حول اللاعب قبل الديربي، رغم من أن شعار المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي: "كرس نفسك للعب فقط".