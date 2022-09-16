https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432497-637989148435471059.jpg
نيمار يدعم فينيسيوس بعد تحذيرات نجم أتلتيكو
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
ظهرت حالة من الدعم من العديد من لاعبي كرة القدم للبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بعد التصريحات الأخيرة لكوكي لاعب أتلتيكو مدريد، قبل لقاء الديربي الأحد المقبل في الليجا.
وصرح كوكي قبل ساعات "ستكون هناك مشكلة إذا رقص فينيسيوس".
وخرج البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، لدعم مواطنه فينيسيوس، ونشر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر "ارقص فيني، ارقص".
كما أظهر رينير خيسوس دعمه لفينيسيوس، وكتب "نحن معك يا فيني، ومكان العنصري يجب أن يكون في السجن".
وجاءت كلمات خيسوس، ردا على تصريحات بيدرو برافو رئيس الاتحاد الإسباني لوكلاء اللاعبين، الذي قال إن فينيسيوس يجب أن يتوقف عن لعب دور القرد، ثم تراجع عن هذا التصريح.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن "ريال مدريد والبيئة المحيطة بفينيسيوس يهتمون بما يحدث حول اللاعب قبل الديربي، رغم من أن شعار المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي: "كرس نفسك للعب فقط".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي