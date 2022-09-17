برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته في الليغا ويتصدر مؤقتاً

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته، بالفوز على إلتشي بنتيجة (3-0) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".





وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لصدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وسجل أهداف برشلونة، ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 34 و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 41.وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لصدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.