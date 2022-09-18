بينها ديربي مدريد.. مواعيد جولة الاحد للدوريات الاوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X آرسنال – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 3:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X خيتافي – الساعة 3ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
فياريال X إشبيلية – الساعة16: 30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X إسبانيول – الساعة 30 16: مساء على قناةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس X جيرونا – الساعة7: 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – الساعة 10مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي X انتر ميلان – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
كريمونيزي X لاتسيو - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
مونزا X يوفنتوس - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X فيرونا - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3
روما X أتلانتا - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X فولفسبورج - الساعة 3:30 عصرا
بوخوم X كولن – الساعة 5:30 مساء
هوفنهايم X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد ريمس X موناكو – الساعة 1 ظهرا
كليرمون فوت 63 X تروا - الساعة 3 عصرا
مارسيليا X رين - الساعة 3 عصرا
ستاد بريست 29 X اجاكسيو - الساعة 3 عصرا
نيس X أنجيه - الساعة 3 عصرا
نانت X لانس – الساعة 5 مساء
ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير X فاتح قرا جمرك - الساعة 4 عصرا
طرابزون سبور X جازينتاب - الساعة 4 عصرا
أنقرة جوجو X سيفاس سبور - الساعة 7 مساء
فناربخشة X ألانياسبور - الساعة 7 مساء