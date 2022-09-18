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نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان بقميص لاعب كرة قدم روسي

رياضة

2022-09-18 | 03:40
نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان بقميص لاعب كرة قدم روسي
1,106 مشاهدة

أفاد نائب البرلمان مايكل والاس، من إيرلندا، بأنه ألقى خطابا في جلسة البرلمان وهو يرتدي قميصا لنادي كرة القدم الإيطالي "تورينو" مكتوبا عليه اسم لاعبه الروسي أليكسي ميرانشوك.

وكتب النائب في صفحته على "تويتر" أن الحديث يدور عن خطابه الذي ألقاه في 16 سبتمبر الجاري، أي عشية مباراة "تورينو" - "ساسولو، وتمنى السياسي حظا سعيدا لنادي "تورينو" في المباراة، لكنه خسر أمام "ساسولو" بنتيجة 1:0.

وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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