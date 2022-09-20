"يويفا" يستبعد روسيا من قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024

وجاء القرار بعد مطالبة رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو، الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، بعدم مشاركة روسيا في منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024".وقال الاتحاد الروسي، في بيان رسمي: "منتخبنا لن يشارك في قرعة تصفيات يورو 2024.. يعود الأمر إلى قرار اليويفا في شباط الماضي بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التي تقام تحت مظلة اليويفا حتى إشعار آخر".