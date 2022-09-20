"الجنسية" يسمي كادره التدريبي لكرة القدم

وأكد رئيس الهيئة المؤقتة اللواء مؤيد العقابي في بيان أن "الجهاز الفني لفريق كرة القدم والمؤلف من اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي مثنى خالد ويساعده مؤيد خالد وصادق جبر ومدرب حراس المرمى علي بعد لفتة، سيقود فريق الجنسية في دوري الدرجة الاولى بكرة القدم".وأضاف أن "الإدارة تعول عليهم في تحقيق نتائج ايجابية تؤهله لمصاف دوري الكبار بعد توفير جميع متطلبات نجاحهم من امور لوجستية ومعسكرات تدريبية ومباريات ودية".واضاف العقابي أن "مؤقتة الجنسية عازمة على انتشال النادي والنهوض بجميع ألعابه الرياضية والعودة مجدداً لمنصات التتويج محلياً ودولياً".