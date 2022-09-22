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العراق يخطف برونزية سلاح المبارزة في بطولة العالم

رياضة

2022-09-22 | 14:11
العراق يخطف برونزية سلاح المبارزة في بطولة العالم
1,076 مشاهدة

حصل المبارز العراقي عمار هادي على الوسام البرونزي في فعالية سلاح سيف المبارزة في بطولة العالم المقامة احداثها في ايطاليا.

وقال رئيس اتحاد المبارزة علي حميد في بيان، "نحن سعداء جدا بهذا الوسام البرونزي الذي ناله بطلنا المبارز عمار هادي في فعالية سلاح سيف المبارزة الجارية احداثها حاليا في ايطاليا بمشاركة 32 دولة من كافة انحاء العالم".
 
واضاف حميد ان "سر سعادتنا بهذا الانجاز ان بطلنا عمار قد شارك بمفرده في هذه البطولة من دون مدرب او اداري او اي مرافق له في هذه المشاركة العالمية الكبيرة والتي جاءت على نفقة الشركة البريطانية برتش نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها لجنتنا البارالمبية".
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