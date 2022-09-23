برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو

وتأكد استبعاد كوندي من معسكر منتخب فرنسا بعد إصابته في مباراة النمسا بالأمس التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية 2-0.واضطر المدافع الفرنسي لمغادرة الملعب بعد مرور 23 دقيقة فقط بسبب معاناته من مشكلة عضلية.ووفقا لإذاعة RAC1 الإسبانية، فإن إصابة المدافع الفرنسي لا تبدو جيدة، وكل شيء يشير إلى أنه يعاني من تمزق عضلي، وبالتالي سيغيب عن المشاركة مع برشلونة لعدة أسابيع.وأضافت "كوندي سيعود إلى برشلونة خلال ساعات، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتحديد مدى إصابته، ولن يتم إجراء تقييمات إلا بعد نتيجة الفحوصات الطبية، لكنه لا يوجد أي تفاؤل من قبل برشلونة".وأشار التقرير إلى أنه من المرجح غياب كوندي عن لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في معقل الأخير سانتياغو برنابيو، يوم 16 أكتوبر المقبل.