العراق يخسر أمام عمان بركلات الترجيح

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).وسجل المنتخب العماني أولاً في الدقيقة 83 عبر اللاعب عمر المالكي، قبل أن يعادل أيمن حسين النتيجة لمنتخبنا عند الدقيقة 85.أما الركلات الترجيحية فقد انتهت بأربعة أهداف لعمان مقابل ثلاثة للعراق.