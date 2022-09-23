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العراق يخسر أمام عمان بركلات الترجيح
Alsumaria Tv
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خسر منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، أمام نظيره العماني بركلات الترجيح ضمن بطولة الأردن الدولية الودية.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).
وسجل المنتخب العماني أولاً في الدقيقة 83 عبر اللاعب عمر المالكي، قبل أن يعادل أيمن حسين النتيجة لمنتخبنا عند الدقيقة 85.
أما الركلات الترجيحية فقد انتهت بأربعة أهداف لعمان مقابل ثلاثة للعراق.
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