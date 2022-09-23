الدعاء الاسباني يفتح تحقيقا في الاهانات العنصرية ضد فينيسيوس

وقال الادعاء عبر موقعه الرسمي: "فتح الادعاء العام في مدريد تحقيقًا في الهتافات ذات الطابع العنصري التي سمعت داخل وخارج ملعب أتلتيكو مدريد ضد أحد لاعبي ريال مدريد خلال مباراة الأحد 18 ايلول".وأضاف أن "الادعاء العام طلب من الشرطة تحليل تسجيلات هذه الأحداث من أجل تحديد الأشخاص الذين أطلقوا هذه الإهانات العنصرية لمعرفة ما إذا كانت لهم أي علاقة بجماعات عنيفة أو متطرفة".كما طُلِبَ من الشرطة "التحقيق فيما إذا كانت الهتافات تكررت داخل الملعب، فيما حض الادعاء العام موظفي الأمن في أتلتيكو على تسليم أي معلومات يمكن أن تساعد بتوضيح ما حدث".